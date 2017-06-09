Профицит внешней торговли РФ в апреле вырос до восьми миллиардов долларов

Положительное сальдо внешней торговли РФ в апреле текущего года выросло в годовом выражении на 21% и составило 8 миллиардов долларов, сообщил ЦБ.

Объем экспорта в апреле составил 26,1 миллиарда долларов, импорта — 18,1 миллиарда.

По итогам января-апреля профицит внешней торговли составил 42,215 миллиарда долларов против 28,926 миллиарда долларов годом ранее, показав рост на 46%.