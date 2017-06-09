Медведев подписал документ о ремонте дорог федерального назначения

ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о повышении требований к правилам выделения денег из бюджета на содержание и ремонт дорог федерального назначения.

"Я подписал постановление, которое корректирует нормы и правила выделения денег из бюджета на содержание и ремонт дорог федерального назначения, то есть тех работ, которые позволяют поддерживать трассы в надлежащем состоянии. Требования к таким работам повышаются, чтобы замена поврежденных участков происходила быстрее и эффективнее, прежде всего с точки зрения сохранения качества дорог. Это позволит, надеюсь, интервал между капитальным ремонтом, даст экономию денег, по расчетам Минтранса, порядка 15 миллиардов рублей в год. Посмотрим, что получится", — сказал Медведев на совещании по вопросу о реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (ЦКАД).

Премьер отметил, что это современная городская трасса, и он надеется, что динамика движения будет хорошей. Первый участок ЦКАД, по его словам, будет запущен уже осенью, это будет иметь значение не только для развития дорожной инфраструктуры, но и для социальных задач, для туризма, для сохранения экологии одного из старейших городов Подмосковья Звенигорода.

"Часть работ уже выполнена. Мы только что на вертолете облетели строящиеся участки с коллегами, посмотрели – там действительно работы идут в целом в соответствии с графиком", — отметил он.

"Проект позволит существенно увеличить пропускную способность московского транспортного узла, что важно – не перегружая сам мегаполис, выведет заметную часть транзитного потока и всех связанных сервисов за пределы столицы", — добавил он.

Премьер отметил, что ЦКАД должен стать основой для развития целого ряда мелких и средних бизнесов, которые здесь создаются. "Это автозаправки, ремонтные станции, кафе, рестораны, гостиницы. Здесь мы рассчитываем на инициативу предпринимателей и соответствующую поддержку со стороны банков", — подчеркнул он.

"Уверен, что появление такой магистрали усилит позиции московского региона как крупного международного хаба, который удачно расположен на пересечении глобальных маршрутов — Восток-Запад, Север-Юг и нового Шелкового пути. Параллельно мы развиваем железнодорожную, авиатранспортную и речную инфраструктуру всего московского узла", — добавил премьер.

Медведев напомнил, что поиск частных соинвесторов проекта завершен: в ходе ПМЭФ достигнута договоренность по четвертому участку ЦКАД. "Сегодня мы еще раз посмотрим, какие шаги нужны для дальнейшего развития проекта в целом, обсудим вопрос о едином операторе, чтобы не было несогласованных действий на различных участках трассы", — сказал глава кабмина.