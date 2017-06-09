Медведев подписал документ о ремонте дорог федерального назначения

ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о повышении требований к правилам выделения денег из бюджета на содержание и ремонт дорог федерального назначения.
Премьер отметил, что это современная городская трасса, и он надеется, что динамика движения будет хорошей. Первый участок ЦКАД, по его словам, будет запущен уже осенью, это будет иметь значение не только для развития дорожной инфраструктуры, но и для социальных задач, для туризма, для сохранения экологии одного из старейших городов Подмосковья Звенигорода.
"Часть работ уже выполнена. Мы только что на вертолете облетели строящиеся участки с коллегами, посмотрели – там действительно работы идут в целом в соответствии с графиком", — отметил он.
"Проект позволит существенно увеличить пропускную способность московского транспортного узла, что важно – не перегружая сам мегаполис, выведет заметную часть транзитного потока и всех связанных сервисов за пределы столицы", — добавил он.
"Уверен, что появление такой магистрали усилит позиции московского региона как крупного международного хаба, который удачно расположен на пересечении глобальных маршрутов — Восток-Запад, Север-Юг и нового Шелкового пути. Параллельно мы развиваем железнодорожную, авиатранспортную и речную инфраструктуру всего московского узла", — добавил премьер.
Медведев напомнил, что поиск частных соинвесторов проекта завершен: в ходе ПМЭФ достигнута договоренность по четвертому участку ЦКАД. "Сегодня мы еще раз посмотрим, какие шаги нужны для дальнейшего развития проекта в целом, обсудим вопрос о едином операторе, чтобы не было несогласованных действий на различных участках трассы", — сказал глава кабмина.