В Татарстане фонд поддержки обманутых вкладчиков получил земельный участок

КАЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Фонду поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков финансовых организаций в Татарстане передан земельный участок из республиканской собственности, средства от реализации которого планируется направить пострадавшим от банковского кризиса, сообщает фонд.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце мая подписал указ о создании Республиканского фонда поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков финансовых организаций, который возглавил помощник президента Татарстана Айрат Нурутдинов. Кабинету министров республики было поручено обеспечить принятие решений, необходимых для создания и осуществления деятельности фонда.

Ранее парламент Татарстана разработал и принял законопроект, позволяющий региональному правительству без торгов выделять земельные участки для реализации в интересах пострадавших вкладчиков банков и обманутых дольщиков. Реализацией этих участков, аккумулированием средств и будет заниматься республиканский фонд поддержки.

"Как рассказал председатель совета фонда Айрат Нурутдинов, в собственность фонда передан один из лучших земельных участков среди находящихся в республиканской собственности площадью 759 гектаров. Участок расположен в Кировском районе Казани, предполагаемая область застройки участка составит порядка 500 гектаров", — говорится в сообщении.

Выделенный фонду участок расположен в шаговой доступности от Волги, на возвышении, на севере и западе участок граничит с лесопарком "Лебяжье" и является перспективной площадкой для развития жилищного строительства.

Нурутдинов отметил, что деятельность фонда будет сконцентрирована на трех направлениях. Во-первых, это работа с пострадавшими: одна из важнейших задач — определение приоритетных групп пострадавших, формирование справедливых и прозрачных принципов распределения средств. Вторым важным направлением деятельности станет девелоперская работа по эффективной коммерческой реализации полученного участка, предполагается провести межевание участка и реализовать его 25-30 лотами (точное количество лотов будет определено после подготовки мастер-плана и детального проекта планировки), что позволит получить наиболее значимую сумму. В-третьих, внимание будет уделено работе с АСВ и конкурсными управляющими.

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и "Анкор банка сбережений". Пострадавшие вкладчики банков регулярно устраивали митинги, инициативная группа неоднократно встречалась с премьер-министром Татарстана, министрами экономического и социального блоков, предлагая различные варианты выхода из сложившейся ситуации и выдвигая свои требования. В частности, вкладчики предлагали создать и специальный фонд, средства которого могли бы направляться на помощь пострадавшим вкладчикам.

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