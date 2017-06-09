Ленобласть просит передать в федеральную собственность часть дорог региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой рассмотреть возможность передачи в федеральную собственность ряда приграничных региональных дорог, принимающих транзитный международный грузопоток, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Основное движение большегрузных автомобилей происходит по федеральным трассам, однако есть ряд областных дорог, которые несут такую же нагрузку, так как по ним идет выезд на федеральные дороги от международных пограничных пунктов пропуска", — говорится в обращении.

Так, например, интенсивность движения по автодороге "Выборг – Светогорск" достигает 10 тысяч автомобилей в сутки.

По информации региона, в случае принятия положительного решения, содержание приграничных дорог будет осуществляться за счет действия федеральной системы "Платон" и не потребует введения аналогичной региональной системы.

Общая автодорожная сеть Ленинградской области включает около 12 тысяч километров, из которых 1,5 тысячи километров составляют федеральные трассы, около 10 тысяч километров – региональные дороги.

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