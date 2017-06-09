Стоимость нефти растет в рамках коррекции

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем в рамках коррекции после сильного снижения ранее на неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.18 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% — до 47,92 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,18% — до 45,72 доллара за баррель.

В среду Минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю, закончившуюся 2 июня, на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 513,2 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,67% — до 506,436 миллиона баррелей.

Данные статистики привели к резкому снижению цен на нефть, которое продолжалось как в среду, так и в четверг. В связи с этим общие темпы падения цен за текущую неделю могут составить 4%, пишет газета The Wall Street Journal.

"Я все еще надеюсь, что данные, которые мы увидели в среду, являются исключением, и сейчас стоит подождать до следующей среды, чтобы понять, было ли это аномалией или изменением в тренде", — рассказал изданию аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).