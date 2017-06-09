Российская экономика адаптировалась к ценам на нефть, заявила Набиуллина

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Влияние санкций на российскую экономику сильно преувеличено, сейчас эффект практически сошел на нет, кроме того, за последние два года российская экономика адаптировалась к текущим ценам на нефть, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что Россия приспособилась к жизни в условиях санкций, была создана необходимая инфраструктура. Говоря о той компетенции, которая касается ЦБ, Набиуллина добавила, что банковская сфера смогла заместить те кредиты предприятиям, которые они получали раньше из-за рубежа.
"Вы забыли об еще одном факторе — нефть, которая повлияла на снижение темпов роста — снижение нефти, безусловно. Но наша экономика действительно уже адаптировалась, чтобы жить в условиях цен на нефть, тех, которые существуют сейчас. И это произошло в период вот этих двух лет. Сложно происходило, но это произошло", — добавила она.
"Что может делать и делает ЦБ со своей стороны. Мы должны обеспечить стабильность — ценовую стабильность и финансовую стабильность, без стабильности роста не бывает, и мы это проходили. Второе — чтобы финансовый сектор финансировал экономику, разные сектора экономики, чтобы в стране были длинные деньги. Снижение инфляции — одно из условий длинных денег, недостаточное, — для этого должны снижаться риски, работать пенсионные накопления, страховые фонды, доступность кредитов МСП", — добавила она.