Темпы ввода нового жилья в ХМАО опережают прошлогодние

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн — РИА Новости. Текущие объемы ввода нового жилья в Ханты-Мансийском автономном округе более чем на треть превышают прошлогодние, сообщает пресс-центр регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Югры Павла Сидорова.

Эти данные замглавы региона озвучил на очередном заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности автономного округа.

"По итогам пяти месяцев в Югре введены в эксплуатацию 197,8 тысячи квадратных метров жилья. Если в начале прошлого месяца мы опережали строительную динамику 2016 года на 3,7%, то уже сейчас в округе сдано на 37% квадратных метров жилья больше, чем за аналогичный период прошлого года", — цитируются в сообщении слова Сидорова.

Отмечается, что наибольшие объемы ввода жилья фиксируются в трех крупных городах ХМАО — в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске, а также в Сургутском районе и Югорске.

Согласно предварительным планам муниципалитетов, ввод жилья в Югре в 2017 году должен составить 839 тысяч квадратных метров. В прошлом году этот показатель превысил 800 тысяч квадратных метров.

Ранее в окружном департаменте экономического развития сообщили, что в текущем году прогнозируется рост объема инвестиций в основной капитал в строительной отрасли с 12,5 до 13 миллиардов рублей.