ЦБ приложит все усилия для низкой и стабильной инфляции, заявила Набиуллина

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Банк России приложит все усилия, чтобы темп роста цен в РФ был низким и стабильным, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы.

"Мы приложим все усилия, чтобы инфляция была низкая и стабильная, и на этой основе будут снижаться ставки в экономике и будет более доступным кредит", — сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что сейчас задача в целом экономической политики состоит в том, чтобы "повысить темпы роста, добиться, чтобы экономика росла больше 1,5-2%, которые могут быть при инерционном росте". Это можно сделать только через обновление производства, рост производительности труда, а для этого нужны инвестиции, которым, в свою очередь, нужна низкая инфляция, отметила Набиуллина.

"Поэтому ключевая задача денежно-кредитной политики – это переход от снижения инфляции до целевого уровня, чем мы занимались в 2016 году и чем занимаемся сейчас, к поддержке инфляции на стабильно низком уровне постоянно, чтобы население и бизнес в полной мере могли получить преимущества от устойчиво низкой инфляции. И снизятся ставки по кредитам… расширится горизонт планирования", — подчеркнула она.