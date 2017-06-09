Годовая инфляция в ближайшие месяцы останется на уровне 4%, считают в ЦБ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы останется на уровне около 4%, говорится в выпуске информационно-аналитического комментария Банка России "Динамика потребительских цен".

Таргет ЦБ по инфляции в РФ на конец года — 4%.

"В мае годовая инфляция не изменилась по сравнению с апрелем, стабилизировавшись вблизи целевого значения. В ближайшие месяцы годовая инфляция останется на уровне около 4%", — говорится в материалах ЦБ.

В целом, по данным материалов ЦБ, годовая инфляция будет находиться на уровне около 4%. Денежно-кредитная политика будет направлена на поддержание инфляции около целевого уровня в среднесрочной перспективе.

"В ближайшие месяцы продолжат снижение устойчивые компоненты инфляции, прежде всего цены на непродовольственную часть потребительской корзины. Погодные условия могут оказать на инфляцию разовый эффект. Вместе с тем, эксперты не ожидают существенного ухудшения конъюнктуры рынка овощей и фруктов: вероятное снижение урожая овощей открытого грунта в связи с неблагоприятными погодными условиями в период сева может быть компенсировано увеличением производства тепличных овощей, а также расширением предложения в связи с частичным снятием эмбарго на импорт продукции из Турции", — отмечает регулятор.