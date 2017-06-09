Медведев поздравил "Тактическое ракетное вооружение" с пятнадцатилетием

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" с пятнадцатилетием и 75-летием головного предприятия, подчеркнув узнаваемость корпорации во всем мире и ее вклад в обеспечение защищенности страны, сообщается в поздравительной телеграмме на сайте правительства России.

Медведев отметил, что холдинг был образован на базе научно-производственного центра "Звезда-Стрела", который в военные годы выпускал фронтовое оружие, а в мирное время участвовал в развитии космической программы. Российский премьер подчеркнул, что предприятие имеет уникальную инженерно-конструкторскую школу ракетостроения.

"Сегодня "Звезда-Стрела", объединив более трёх десятков других участников акционерного общества, высоко держит марку своей корпорации. За полтора десятилетия ТРВ стало узнаваемым брендом, продукция которого известна во всём мире. Многие её образцы не имеют аналогов и пользуются спросом на международном рынке. А главное – созданные вами крылатые ракеты надёжно защищают нашу страну от современных вызовов и угроз", — говорится в телеграмме премьер-министра.

Премьер подчеркнул, что профессионализм, опыт и опора на трудовые традиции помогут корпорации оставаться лидером в оборонно-промышленном комплексе России.