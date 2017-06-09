Импорт в Россию из дальнего зарубежья вырос на 25,9% в январе-мае

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-мае 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,9%, до 71,985 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе — мае 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 71,985 миллиарда долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 25,9%", — говорится в сообщении.

В мае стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16,56 миллиарда долларов и по сравнению с апрелем 2017 года увеличился на 7,8%.