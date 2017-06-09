Киев принимает меры, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2"

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Украина принимает политические и юридические меры с тем, чтобы не допустить реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", сообщил в пятницу премьер страны Владимир Гройсман.

"Хочу вас заверить, что все политические, а также юридические меры принимаются Украиной для защиты национальных интересов, в том числе координация наших усилий с другими международными партнерами для недопущения строительства этого политического проекта, который несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств", — сказал Гройсман в ходе "часа вопросов к правительству" в Раде.

"Газпром" планирует реализовать проект "Северный поток-2" — строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год (как и у "Северного потока") от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что реализация "Северного потока 2" и "Турецкого потока" полностью лишит Украину транзита и сократит стоимость украинской газотранспортной системы в пять раз. При этом, по его словам, участием в управлении украинской ГТС заинтересовались три европейские компании.