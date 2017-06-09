В JPMorgan допускают, что Британии придется отложить процесс Brexit

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Властям Великобритании, возможно, придется отложить процесс выхода страны из состава ЕС (Brexit), считают аналитики банка JPMorgan.

Свой прогноз эксперты объясняют тем, что Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй может не набрать абсолютного большинства на парламентских выборах.

"Вероятность того, что Великобритании потребуется отложить процесс Brexit, значительно возросла, учитывая, что политические события в Великобритании срывают сжатый во времени процесс", - приводит агентство Рейтер слова экономиста JPMorgan Малькольма Барра (Malcolm Barr).

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

В настоящее время подсчитаны результаты в 647 из 650 округов. Консерваторы пока получили 316 мандатов, лейбористы — 261, либерал - демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.

Согласно прогнозам, консерваторы не получат абсолютного большинства на выборах в парламент. Ожидается, что им достанется от 315 до 321 мест, что означает появление "подвешенного" парламента, когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мандатов.