В JPMorgan допускают, что Британии придется отложить процесс Brexit

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Властям Великобритании, возможно, придется отложить процесс выхода страны из состава ЕС (Brexit), считают аналитики банка JPMorgan.
"Вероятность того, что Великобритании потребуется отложить процесс Brexit, значительно возросла, учитывая, что политические события в Великобритании срывают сжатый во времени процесс", - приводит агентство Рейтер слова экономиста JPMorgan Малькольма Барра (Malcolm Barr).
Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.
В настоящее время подсчитаны результаты в 647 из 650 округов. Консерваторы пока получили 316 мандатов, лейбористы — 261, либерал - демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.
Согласно прогнозам, консерваторы не получат абсолютного большинства на выборах в парламент. Ожидается, что им достанется от 315 до 321 мест, что означает появление "подвешенного" парламента, когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мандатов.