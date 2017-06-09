Россия запретила поставки птицы и яйца из одного из регионов Словакии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 27 мая ввел временные ограничения на поставку в РФ живой птицы и инкубационного яйца с территории края Кошице в Словакии из-за гриппа птиц, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в связи с новым ограничением под запретом числятся 7 краев Словакии. Вместе с этим РФ вводит ограничения на транзит по территории РФ живой птицы из края Кошице.

Россельхознадзор, начиная с декабря, начал вводить временные ограничения на поставки птицы и инкубационного яйца из тех регионов или стран, где был выявлен патогенный вирус птичьего гриппа. В частности, были ограничены поставки из ряда районов Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Испании, Польши, Румынии, Словакии, Хорватии, Чехии, Швеции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.