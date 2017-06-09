Цены на нефть слабо колеблются

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики в пятницу утром, котировки основных контрактов колеблются около нулевых отметок, в то время как инвесторы по-прежнему анализируют данные минэнерго США о запасах и добыче "черного золота" в этой стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.39 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% — до 47,87 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на те же 0,02% — до 45,63 доллара за баррель.

"Цены на сырую нефть демонстрируют низкие минимумы", — цитирует агентство Рейтер аналитиков банка Jefferies. По их мнению, данные, пришедшие из США еще в среду, оказывают сейчас основное воздействие на мировые нефтяные цены.

В среду минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю, закончившуюся 2 июня, на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 513,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,67% — до 506,436 миллиона баррелей.

При этом добыча в США за неделю, по данным ведомства, снизилась на 0,25%, или на 24 тысячи баррелей в сутки, до 9,318 миллиона баррелей в сутки.

Запасы бензина в США выросли на 3,3 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 240,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения показателя на 0,580 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли с показателя предыдущей недели на 4,4 миллиона баррелей, или на 3%, до 151,1 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали увеличение на 0,281 миллиона баррелей.