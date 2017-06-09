Резиденты дальневосточных ТОР подали почти 300 заявок на 1,4 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Резидентами территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке подано почти 300 заявок на 1,4 триллиона рублей, сообщил первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Владимир Печурчик.

"Поступили 292 заявки, общая сумма заявленных инвестиций резидентов ТОР составила около 1,4 триллиона рублей", — сказал Печурчик в ходе сессии на Дальневосточном медиасаммите.

По его словам, в результате реализации этих проектов предусматривается создание более 45 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке.