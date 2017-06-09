В Приморье к концу 2018 года планируют построить второе казино

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Второе казино игорной зоны "Приморье " под Владивостоком планируется построить до 2018 года, сообщает Корпорация развития Приморского края со ссылкой на полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В рамках Дальневосточного медиасаммита полпред сообщил, что, несмотря на задержки и не совсем правильную работу над реализацией проекта несколько лет назад, второе казино в ИРК "Приморье" будет построено по плану к концу 2018 года.

"Второй объект от крупного азиатского инвестора Naga Corp будет построен к концу следующего года. На данный момент уже есть один состоявшийся проект, и инвестор, который занимался его реализацией, показал себя как надежный партнер. Другие проекты сейчас немного в "подвешенном" состоянии", — сообщил полпред.

Он отметил, что с одним инвестором договор уже расторгли. "Сейчас необходимо доводить до конца проекты, которые уже реализуются, а свободные участки выставить на аукцион", — сообщил Трутнев.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск АО "Корпорация развития Приморского края" к инвестору игорной зоны "Приморье" ООО "Роял Тайм Приморье" о расторжении договоров. В марте вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский заявлял, что резиденты игорной зоны, которые не соблюдают прописанные в инвестиционном соглашении сроки строительства, будут подвержены штрафным санкциям вплоть до расторжения партнерского договора.

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 гектаров, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино в ИРКЗ "Приморье" составила более 113 миллиардов рублей.