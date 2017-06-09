На Восточном экономическом форуме ждут участников из около 54 стран

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Третий Восточный экономический форум во Владивостоке соберет участников из не менее чем 54 стран, сообщил РИА Новости губернатор Приморья Владимир Миклушевский на полях Дальневосточного медиасаммита.

"Подготовка к Третьему экономическому форуму сегодня идет полным ходом, формируется его программа, определяются его ключевые сессии. Этот форум – президентский, и вы можете себе представить степень проработки каждого его мероприятия. В прошлом году на ВЭФ собрал участников из 54 стран, и третий форум, уверен, соберет не меньше. Традиционно в нем примут участие делегации из Японии, Республики Корея, Китайской Народной Республики, Вьетнама и Индии", — сообщил губернатор.

По его словам, Приморье на ВЭФ представит инвестиционные проекты, которые сегодня находятся в разной степени реализации. Это проекты резидентов Свободного порта Владивосток и ТОР.

"На первом форуме мы заключали соглашения о реализации проектов в рамках только что одобренных на тот момент ТОРах "Надеждинская" и "Михайловский", на третьем ВЭФе – мы покажем результаты их работы. На втором форуме было заключено соглашение по реализации межрегионального туристского проекта "Восточное кольцо России", на третьем – планируется подписать план практической реализации этого соглашения", — отметил Миклушевский.

Также он рассказал, что уже проработан вопрос насчет размещения участников форума в гостиницах — подтвердилось 1,7 тысячи номеров, это без учета номерного фонда ДВФУ. Помимо этого, на благоустройство города, реконструкцию его автомагистралей будет выделено из городского и краевого бюджетов порядка 200 миллионов рублей.

Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. В 2016 году ВЭФ собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из более чем 50 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.