Британский фунт упал на 1,6% к доллару на итогах exit poll

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Национальная британская валюта снизилась на 1,64% к американскому доллару сразу после оглашения итогов exit poll внеочередных парламентских выборов в четверг ночью, свидетельствуют данные торгов.

По данным единственного проводимого exit poll, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте.

Фунт обвалился почти на 2% до 1,274 за доллар после незначительного снижения в течение дня, когда шло голосование в Великобритании.

Участники валютного рынка распродают фунт на опасениях, что правящая консервативная партия не сможет взять абсолютное большинство по итогам выборов.

До дня выборов экономисты говорили РИА Новости, что рынок надеется на победу тори, в связи с чем курс британского фунта существенно не менялся.

Однако в случае реализации негативного прогноза, при котором консерваторы потеряют большинство, британская валюта может вновь обновить минимумы, как это было почти год назад после референдума по Brexit.