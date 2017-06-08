"Молвест" запустил под Воронежем завод по сушке и гранулированию люцерны

ВОРОНЕЖ, 8 июн — РИА Новости. "Молвест" запустил в Воронежской области завод по сушке и гранулированию люцерны, который может стать первым в России предприятием, вышедшим на международный рынок премиум-кормов, сообщает в четверг облправительство.

Открытие предприятия ООО "ЭкоКорм" (входит в компанию "Молвест") состоялось 8 июня в селе Николаевка Аннинского района. Запустили производство губернатор области Алексей Гордеев и депутат Госдумы РФ Аркадий Пономарев.

"Новый завод готов производить 15 тонн продукции в час. Это будет первое в России подобное предприятие, который выйдет на международный рынок премиум-кормов. Прежде всего, приоритетом будет обеспечение внутренних потребностей региона и страны в подобной продукции", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, проект ориентирован на сушку люцерны.

"Технология сборки и обработки растений выверена таким образом, чтобы сохранить полезные свойства культуры и высокий уровень содержания ключевых показателей – протеина, каротина, клетчатки, аминокислот", — отмечают областные власти.

Оборудование нового предприятия позволяет фасовать продукции в тюки или выпускать гранулы, используемые в дальнейшем в производстве комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, лошадей, кроликов и птицы.

"Применение люцерны в рационах этих животных позволяет увеличить ключевые показатели. Например, надои молока – на 12%, привесы молодняка кроликов, крупного рогатого скота – до 15%, яйценоскость птиц – на 15%. При этом затраты на корма сокращаются до 10–20 %. Более того, гранулирование или тюкование растений позволяет экономить на раздаче кормов и полностью механизировать этот процесс", — сообщают областные власти.

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