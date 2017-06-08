Банк "Ак Барс" завершил размещение допэмиссии на десять миллиардов рублей

КАЗАНЬ, 8 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстанский банк "Ак Барс" завершил размещение допэмиссии акций на 10 миллиардов рублей, которую выкупили контролируемые республикой "Татнефть" и "Связьинвестнефтехим", следует из сообщения кредитной организации.

В феврале текущего года акционеры банка проголосовали за увеличение уставного капитала на 10 миллиардов рублей путем размещения дополнительных акций номиналом 1 рубль. При этом общее количество объявленных акций было определено в 30 миллиардов штук. До допэмиссии уставный капитал банка составлял 38 миллиардов рублей.

"В рамках дополнительной эмиссии акций "Ак Барс" завершил размещение выпуска акций на 10 миллиардов рублей. Приобретателями акций выступили АО "Связьинвестнефтехим" и ПАО "Татнефть", — говорится в сообщении. В мае председатель совета директоров банка, гендиректор холдинга "Связьинвестнефтехим" Валерий Сорокин сообщал, что "Татнефть" и "Связьинвестнефтехим" выкупят по 50% допэмиссии. Акции размещались по номиналу.

Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" учрежден правительством Татарстана в 1993 году, является крупнейшим банком в республике. На 1 мая, по данным РИА Рейтинг, занимал 21-е место в России по объему активов.

Акционером с крупнейшей прямой долей, которая до допэмиссии (по состоянию на апрель 2017 года) составляла 25,78%, является Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана. Вместе с тем суммарно контролируемый Минземимуществом Татарстана пакет составлял 51,08% акций: напрямую ему принадлежало 24,995% акций, остальные — через ряд структур, в том числе 4,04% через "Связьинвестнефтехим".

"Татнефти" по состоянию на апрель принадлежало 8,618% акций через кипрскую Osmand Holdings Limited. Как сообщала компания в конце мая, в результате приобретения ее общая доля в банке достигнет 17,24%.