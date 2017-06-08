Потребление газа в Татарстане может снизиться на 150-200 млн кубометров

КАЗАНЬ, 8 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан в 2017 году может снизить потребление газа на 150-200 кубометров против 14,5 миллиарда кубометров в 2016 году, сообщил генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Казань" (100-процентная "дочка" Газпрома) Рафкат Кантюков.

Татарстан ежегодно потребляет порядка 14,5-14,6 миллиарда кубометров газа. Ранее Кантюков заявлял, что к 2018 году, с вводом в действие комплекса по производству аммиака, метанола, гранулированного карбамида и аммиачной селитры "Аммоний" (годовое потребление газа — до 900 миллионов кубометров), комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефти на "ТАТФ-НК" (до 1,2 миллиарда кубометров газа), республика будет потреблять порядка 17,5-18 миллиардов кубометров газа. Однако изношенные мощности крупнейшей в Татарстане Заинской ГРЭС, обеспечивающей почти треть потребности республики в электроэнергии, делают производство электроэнергии здесь убыточным, ГРЭС существенно снижает потребление газа.

"Есть опасения по Заинской ГРЭС. Раньше она 2,5 миллиарда кубометров газа потребляла, если встанет на реконструкцию, может вообще газ не брать. Это отрицательная сторона. Но в то же время "ТАИФ-НК" с комплексом глубокой переработки нефти скоро добавится, "Аммоний" добавился уже (900 миллионов кубометров), другие ТЭЦ где-то 400 миллионов кубометров добавят. Но в целом они, скорее всего, не будут компенсировать возможные потери", — сказа Кантюков журналистам.

Гендиректор "Газпром трансгаз Казань" сообщил, что снижение потребления газа в 2017 году может составить примерно 150-200 миллионов кубометров, в целом потребление по году составит порядка 14,4 миллиарда кубометров. При этом он подчеркнул, что число потребителей газа в республике растет.

Ранее Кантюков отмечал, что около 2 миллиардов кубометров поставляемого в Татарстан газа идет на обслуживание потребностей населения республики, которые могут меняться в зависимости от климатических условий. Основными же потребителями газа являются крупные промышленные предприятия, потребности которых стабильны.

ООО "Газпром трансгаз Казань" (ранее — ООО "Таттрансгаз") образовано в 1955 году. Главными задачами компании являются эксплуатация магистральных газопроводов в зоне своего обслуживания единой системы газоснабжения РФ, эксплуатация сетей низкого давления, проектирование систем газоснабжения, капитальный и восстановительный ремонт действующих газопроводов и объектов газового хозяйства, транспортировка и поставка углеводородного сырья потребителям.

В 2016 году "Газпром трансгаз Казань" транспортировал около 215 миллиардов кубометров природного газа (рост к 2015 году — 4,2%). В настоящее время предприятие эксплуатирует магистральные газопроводы протяженностью около 5,8 тысячи километров, распределительные газопроводы протяженностью около 41 тысячи километров, около 200 газораспределительных станций. Природный газ доведен до всех районов республики, уровень газификации составляет 99,4%.

Другие новости региона читайте здесь