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Экономика

Аналитики оценили влияние парламентских выборов в Британии на курс рубля

Сюжет:
Динамика курса валют. Июнь 2017 (8)
15:2308.06.2017
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© Fotolia / RZФунты стерлингов. Архивное фотоФунты стерлингов. Архивное фото
© Fotolia / RZ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Курс рубля вырастет по отношению к фунту стерлингов при победе лейбористов на сегодняшних парламентских выборах в Великобритании и останется примерно на текущем уровне при победе консерваторов, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

К 14.50 мск курс британского фунта расчетами "завтра" снижался на 25 копеек, до 73,72 рубля, курс доллара — на 11 копеек, до 56,97 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 63,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мужчины возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AP Photo / Markus Schreiber
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Внеочередные выборы в парламент Великобритании проходят в четверг, 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр страны Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.

Основная интрига выборов – сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

Голосование продлится до 22.00 местного времени (00.00 мск). Сразу после этого будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу, 9 июня. По итогам выборов определится состав кабинета министров и будет сформирована палата общин парламента.

Противоречивые выборы

На взгляд Богдана Зварича из ГК "Финам", парламентские выборы в Великобритании не окажут серьезного влияния на динамику фунта по отношению к основным мировым валютам. "Дело в том, что, скорее всего в выборах победит правящая партия, что уже заложено в котировках. В результате, инвесторы достаточно спокойно отреагируют на их результаты", — говорит он.

Плакат с изображениями премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина в Лондоне. 7 июня 2017
© REUTERS / Marko Djurica
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Но хотя данные опросов показывают, что, скорее всего, победит правящая партия, опыт прошлого года говорит, что не исключен неожиданный вариант, способный заметно повлиять на рынки, отмечают трейдеры. "Парламентские выборы в Великобритании являются, пожалуй, самыми противоречивыми за последние десять лет", — считает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

"(Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми — ред.) Корбин предлагает повысить налоги и национализировать часть компаний, что является непопулярным тезисом для населения Соединенного Королевства, но весьма привлекательным ходом вещей для инвесторов, так как снимает множество вопросов по выходу из Евросоюза", — отмечает он.

"Для бизнеса с национализацией снимается масса юридических коллизий относительно работы британских компаний в новой юрисдикции, а повышение налогов на зарабатывающих более 80 тысяч фунтов в год поможет справиться с 60-миллиардными выплатами Евросоюзу, связанными с выходом из ЕС, а также с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения", — поясняет Егоров.

Опыт прошлого года показывает, что реакция рынка на политические события может быть достаточно неожиданной, отмечает Владимир Брагин УК "Альфа-Капитал". Достаточно вспомнить итоги выборов в США, после которых, вопреки консенсус-ожиданиям, рынок акций начал расти, как и доходности казначейских облигаций, напоминает он.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"В случае Британии любые прогнозы по реакции валютного рынка на итоги выборов будут иметь крайне низкую надежность. Итоги выборов могут повлиять на фунт через изменение ожиданий того, как они скажутся на процессе "развода" с Евросоюзом", — указывает Брагин.

"Худший вариант – это отсутствие большинства у какой-либо партии, причем не важно какой. В этом случае степень неопределенности возрастает, как и способность Британии выдерживать стройную позицию на переговорах. Грубо говоря, Евросоюзу будет проще продавливать не самые лучшие для Британии условия", — рассуждает он.

Все остальные исходы для фунта будут скорее нейтральными, считает эксперт. Даже если партия Терезы Мэй потеряет большинство, а ее противники займут парламент, позиция Британии по условиям выхода, может, и поменяется, но останется цельной, полагает Брагин.

Рост рубля возможен

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время объявления даты всеобщих выборов, назначенных на 8 июня. 18 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Daniel Sorabji
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Если победит партия Корбина, фунт в краткосрочной перспективе ждет довольно ощутимое падение к основным мировым валютам, считает Егоров. В краткосрочной перспективе в этом случае стоит ожидать понижения британского фунта по отношению к рублю и к доллару, уточняет Наталья Мильчакова из "Альпари".

"Дело в том, что если Консервативная партия Терезы Мэй наберет большинство, то эта новость окажется более чем ожидаемой и отыгранной рынком. А вот если исход выборов закончится победой Лейбористской партии, то над рынком повиснет неопределенность в отношении будущего Brexit и, возможно, референдума в Шотландии, что неминуемо приедет к ослаблению курса фунта к доллару и евро", — поясняет она.

В краткосрочной перспективе при победе консерваторов курс фунта к рублю останется в диапазоне 72-74 рубля за фунт, при победе лейбористов может упасть до 69-70 рубля, считает Егоров.

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Isabel Infantes
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"Динамику фунта к евро в случае победы консерваторов мы склонны оценивать в рамках 1,10 – 1,18, в случае победы лейбористов – 1,0–1,05. В отношении доллара поведение фунта может быть более противоречивым: британская валюта может снизиться до 1,2 доллара за фунт в случае победы партии Корбина. В случае победы консерваторов, скорее всего, останется на уровне 1,35", — прогнозирует он.

В паре евро/рубль стоит ожидать укрепления единой европейской валюты, ведь результаты парламентских выборов в Великобритании — это проблема фунта, но никак не евро, указывает Мильчакова, "наши ожидания: фунт/доллар в краткосрочной перспективе проторгуется в диапазоне 1,29-1,295, доллар/рубль — 56,5-58, евро/рубль — 63-65".

На взгляд Алексея Голубых из компании "ВТБ Капитал", фунт к доллару упадет, если будут близкие результаты консерваторов и лейбористов, а рубль к доллару может немного упасть из-за возрастания волатильности рисковых активов в целом.

Для рубля важнее нефть

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
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В целом же, что касается динамики фунта относительно рубля, то здесь основным фактором продолжает оставаться ситуация на рынке энергоносителей, считает Зварич. "В сложившейся ситуации мы ожидаем коррекционного роста цен на нефть, что будет способствовать укреплению рубля против британской валюты", — говорит аналитик.

На пару доллар/рубль результаты парламентских выборов в Великобритании вообще никак не повлияют, так как здесь "права качает" в первую очередь цена на нефть, считает Мильчакова.

Но в любом случае, даже если Brexit пойдет по запланированному сценарию, то мяч будет все равно на стороне Евросоюза, поэтому от британского фунта пока что лучше держаться подальше, отдавая предпочтение другим валютам, советует она.

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Парламентские выборы в Великобритании
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