Транспортная развязка на участке трассы "Дон" в Адыгее появится в 2019 году

МАЙКОП, 8 июн — РИА Новости. Власти Адыгеи намерены к 2019 году построить крупную транспортную развязку на федеральной трассе М-4 "Дон" в районе поселка Тлюстенхабль, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

В последние годы на этом участке из-за высокой интенсивности движения происходили серьезные аварии. Руководство региона поставило задачу найти проектное решение проблемы. Проектно-сметная документация на строительство развязки было подготовлено Минстроем Адыгеи и прошла государственную экспертизу. По итогам прошедшей в июне встречи в Москве врио главы региона Мурата Кумпилова и председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Сергея Кельбаха принято решение включить объект в программу госкомпании на 2010-2020 годы, отметили в пресс-службе.

"К строительству мы планируем приступить уже в этом году. Новая транспортная развязка будет способствовать распределению транспортного потока и улучшению безопасности дорожного движения", — приводятся в сообщении слова Кумпилова.

По словам врио главы региона, власти намерены отремонтировать и участки дороги, прилегающие к развязке, которые были повреждены из-за отсутствия дренажа во время ремонта водохранилища. Кумпилов поставил задачу муниципальным властям к этому времени реконструировать и объекты придорожного сервиса.

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