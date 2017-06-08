Инвесторы из Китая намерены построить в Бурятии лесопромышленный комплекс

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Китайская компания намерена построить в Бурятии комплекс лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры стоимостью более 750 миллионов рублей, сообщают власти республики.

По данным пресс-службы главы региона, соглашение о намерении реализовать проект подписали и исполняющий обязанности руководителя Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ООО "МТК-Дженькей" Ли Шубо.

"Планируемый объем инвестиций по проекту составит 753 миллиона рублей, а количество создаваемых рабочих мест — 200 человек. Как отметили китайские инвесторы, при выходе на полную мощность предприятия налоговые отчисления составят 70 миллионов рублей в год", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основными рынками сбыта для лесоперерабатывающего предприятия за пределами России станут Китай, Монголия, Иран, а позже и страны Евросоюза.

Власти отмечают, что реализация данного проекта способствует развитию лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности и позволит улучшить структуру лесопромышленного производства и экспорта лесных товаров, а также увеличит налоговые платежи в бюджеты разных уровней.