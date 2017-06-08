Россия заявила о готовности увеличить поставки сельхозпродукции в Катар

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия готова увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Катар, однако Доха с такими просьбами в Минсельхоз РФ не обращалась, заявил журналистам первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.

"Наше государство располагает большим экспортным потенциалом, и если он будет востребован, безусловно, это возможно", — сказал Хатуов, отвечая на вопрос, готова ли Россия увеличивать поставки сельскохозяйственной продукции в Катар.

"Официально Катар в Минсельхоз не обращался. Более того, вряд ли такое обращение может произойти, потому что мы находимся в международном рынке, и все это происходит через биржевые торги", — добавил первый замминистра.

По его словам, Россия готова экспортировать зерно, рис, сахар, растительное масло. "Мы готовы экспортировать мясную продукцию, молочную продукцию, мукомольную продукцию. Перечень очень большой", — указал Хатуов.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

В среду агентство Рейтер сообщило, что катарские власти ведут переговоры с Ираном и Турцией о поставках продуктов и воды из-за продэмбарго со стороны государств Персидского залива.