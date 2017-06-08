Россия заявила о готовности увеличить поставки сельхозпродукции в Катар

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия готова увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Катар, однако Доха с такими просьбами в Минсельхоз РФ не обращалась, заявил журналистам первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.
"Официально Катар в Минсельхоз не обращался. Более того, вряд ли такое обращение может произойти, потому что мы находимся в международном рынке, и все это происходит через биржевые торги", — добавил первый замминистра.
По его словам, Россия готова экспортировать зерно, рис, сахар, растительное масло. "Мы готовы экспортировать мясную продукцию, молочную продукцию, мукомольную продукцию. Перечень очень большой", — указал Хатуов.
В среду агентство Рейтер сообщило, что катарские власти ведут переговоры с Ираном и Турцией о поставках продуктов и воды из-за продэмбарго со стороны государств Персидского залива.