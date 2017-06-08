Комарова: несколько тысяч человек приняли участие в IT-форуме в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн — РИА Новости. Несколько тысяч человек из 44 субъектов РФ и 46 зарубежных стран, включая страны БРИКС и ШОС, стали участниками IX Международного IT-форума в Ханты-Мансийске, сообщила на закрытии форума губернатор Югры Наталья Комарова.

"Форум прошел на высоком уровне, во всех секциях была проделана большая работа. В Ханты-Мансийск приехали несколько тысяч человек — представители 46 стран мира, в том числе, наши партнеры из стран БРИКС и ШОС и специалисты из 44 регионов России. Состоялся колоссальный обмен опытом. Особо отмечу делегацию республики Индия, которые участвовали во всех мероприятиях форума. Отрадно, что один из мировых лидеров IT-сферы проявляет высокую заинтересованность в российских разработках и сотрудничестве с югорскими специалистами", — сказала Комарова на закрытии.

Губернатор полагает, что важно двигаться в направлении так называемых сквозных технологий, которые образуют костяк "цифровой экономики", в частности это когнитивные технологии, аналитические системы для больших и открытых данных.

"Сложность каждой такой технологии, создания связанных с ней успешных решений с каждым годом растет, так что получить хороший результат можно лишь объединив наши усилия. В целом мы намерены развивать у себя полноценный IT кластер, изучать лучшие практики БРИКС и ШОС, тиражировать отдельные телекоммуникационные решения в формате франшизы. Так, чтобы эти франшизы могли быть реализованы в каждом регионе, были доступными, эффективными и легко масштабировались", — подчеркнула Комарова.

Она добавила, что всего по итогам форума подписано 17 соглашений. Прошло 36 различных мероприятий. Среди них: проведение первой Международной конференции по информационной безопасности "Инфофорум-Югра". Ее участники по информационной безопасности предложили сделать такой формат встреч постоянным и выступили с инициативой создания Югорского международного экспертного клуба по проблемам в области информационной безопасности, который возьмет на себя мониторинг новых киберугроз, их анализ и подбор возможных способов защиты.

"Будем это делать онлайн с помощью специальной площадки в Интернете. Рабочими языками нового клуба станут русский и английский языки. Мы крайне заинтересованы в развитии такой площадки, видим в ней большой потенциал, в поддержку которого у нас округе может быть создан отдельный центр мониторинга и реагирования на угрозы информационной безопасности. Причем этот инструмент может использоваться совместно с нашими партнёрами по БРИКС и ШОС", — акцентировала губернатор региона.

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