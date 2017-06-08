СГК может вывести Барнаульскую ТЭЦ-2 из эксплуатации к 2025 году

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. "Сибирская генерирующая компания" рассматривает вариант переведения к 2025 году теплоснабжения Барнаула на один источник – ТЭЦ-3 с выводом из эксплуатации Барнаульской ТЭЦ-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе СГК.

"Нам придется развивать ТЭЦ-3 и закрывать ТЭЦ-2. Вторая станция и сегодня убыточна, а когда к 2025 году вступят в силу требования законодательства об использовании наилучших доступных технологий в энергетике, ситуация станет совсем хуже некуда", — отметил представитель пресс-службы.

Для того, чтобы перевести теплоснабжение на ТЭЦ-3 компании необходимо порядка 6 миллиардов рублей: половина пойдет на установку двух дополнительных котлов на станции мощностью 120 Гкал/час. Еще около 3 миллиардов рублей будет инвестировано в реконструкцию сетей.

При этом если СГК решит не выводить ТЭЦ-2 из эксплуатации, компании придется инвестировать порядка 10 миллиардов рублей в ее модернизацию, необходимую для соблюдения экологических требований. Это также повлечет за собой увеличение тарифа для потребителей.

ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году. В рамках ДПМ с 2011 года на станции были введены два энергоблока, в результате чего новые фонды предприятия обновились на 30%, а мощность станции увеличилась – до 275 МВт по электроэнергии и 1087 Гкал/ч – по тепловой энергии. На долю станции приходится около 45% от общего числа потребителей СГК в Барнауле.