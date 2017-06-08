Югра и Индия подписали несколько меморандумов о сотрудничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн — РИА Новости. Соглашения о совместной работе в теле-медицине и научной деятельности, а также о взаимопонимании подписали Югра и Индия на IX Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на пленарном заседании закрытия форума.

"Обмен опытом и мнениями состоялся. Отмечу вклад делегации республики Индии. На форуме были подписаны меморандумы о взаимопонимании и о восстановлении научно-технических связей и контактов между югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий и индийским институтом информационных технологий о создании совместной телемедицинской сети между МИАЦ и школой телемедицины института медицинских наук имени Санджая Ганди", — сказала Комарова.

Губернатор выразила уверенность, что это станет началом продуктивного и полезного для всех сотрудничества.

"Мы готовы к кооперации с нашими коллегами с опорой на более тесное партнёрство между исследовательскими коллективами, а также крупными компаниями и стартапами между странами БРИКС и ШОС", — подчеркнула Комарова.

Губернатор добавила, что индийская делегация стала самой большой на форуме, в ее состав вошло 26 делегатов.

"Я уверен, что участие в этом форуме позволит установить новые сферы взаимодействия и не только между Югрой и Индией, но и Россией в целом. Это мероприятие происходит также во время важного события поскольку завтра в Казахстане Индия станет членом Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому мы очень рады, что IT форум посвящен БРИКС и ШОС. И как вы знает подписаны соглашения между нашими университетами — Югры и Индии и это конкретный результат нашей совместной работы, и одна из причин почему мы сюда приехали — это успех деятельности администрации правительства Югры и мы над тем работали несколько месяцев, кроме того Югра уже в течении двух лет приезжает в Индию и мы совместно сотрудничаем", — сказал полномочный посол республики Индия в РФ Панкаджем Саран.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, в каких сферах будет продолжено сотрудничество и какое взаимодействие подразумевают подписанные соглашения, посол Индии ответил, что будут выстроены взаимоотношения с техническими вузами Югры и Индии, а также со стартапами, которые относятся к частному сектору —молодыми компания.

"Будут обмены между университетами, и это важная составляющая для дальнейшего взаимодействия, и это обсуждалось сегодня на встрече с губернатором Натальей Комаровой. Мы обсуждали возможности по расширению программ между обменом студентами, преподавателями. Я уверен, что это участие Индии в форуме позволит открыть новые двери для нашего сотрудничества", — резюмировал Саран.

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