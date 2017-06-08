В Тюменской области заработает комплекс по производству индейки в сентябре

ТЮМЕНЬ, 8 июн — РИА Новости. К сентябрю в Тюменской области завершится строительство и заработает комплекс по выращиванию и переработке индейки мощностью 10 тысяч тонн живой массы в год. В результате реализации проекта будут созданы около 550 новых рабочих мест, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Строительство производственных объектов ведется в Юргинском районе. Инвестор получил региональную господдержку в форме субсидий на компенсацию затрат по приобретению оборудования свыше 40 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что общая численность работников птицеводческого комплекса к концу года составит около 200 человек, а после выхода на проектную мощность в 2018 году — порядка 550 человек.

"Появление такого мощного предприятия по производству индейки — серьезный и значимый инвестпроект для региона. Компания осваивает свободную нишу. До реализации инвестпроекта это направление АПК так масштабно в Тюменской области не было представлено",- сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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