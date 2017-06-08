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Экономика

"Ситуация созревает": Чижов допустил смену курса Евросоюза в отношении РФ

Сюжет:
Санкции в отношении России (5900)
11:3008.06.2017
(обновлено: 11:35 08.06.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фотоФлаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Евросоюз может в ближайшее время пересмотреть свою политику в отношении Москвы. Как рассказал в интервью газете "Известия" российский постпред при ЕС Владимир Чижов, для этого европейцам необходимо накопить "достаточно политической воли".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые поддержали ограничения.

Москва не раз называла абсурдными попытки увязать санкции Запада с реализацией минских соглашений, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом договоренностей.

"Ситуация созревает"

Чижов рассказал, что ближе к концу июня ЕС может обсудить один из трех пакетов антироссийских ограничений, действие которого истекает 31 июля. При этом дипломат подчеркнул, что термин "санкции" некорректен: в данной ситуации речь идет об "односторонних рестриктивных мерах".

Президент США Дональд Трамп и председатель Европейского совета Дональд Туск перед началом встречи в Брюсселе. 25 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев — это уже из сферы гадания. Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно", — отметил постпред.

При этом во вторник постпреды стран — членов Евросоюза согласовали продление на год санкций против Крыма. Ожидается, что формальное решение об этом будет принято 19 июня: источник в Совете ЕС рассказал РИА Новости, что главы МИД одобрят его без обсуждения. Текущие ограничения против полуострова действуют до 23 июня.

Позиция ЕС

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В качестве условия для отмены санкций Евросоюз ставит соблюдение минских соглашений. В конце апреля Москву посетила глава европейской дипломатии Фредерика Могерини, которая провела переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Тогда российский министр обратил внимание на то, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства, однако санкции Запад ввел только в отношении Москвы.

"Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах… Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?" — заявил Лавров после встречи с Могерини.

"Очевидный саботаж киевским руководством всего, что написано в минском документе, должен, конечно, встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству", — добавил дипломат.

В марте сама Могерини назвала условия, при которых ЕС готов отменить ограничения.

Сергей Лавров и Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции. 24 апреля 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Мы были бы счастливы снять санкции с России, если минские соглашения были бы полностью реализованы", — сказала глава европейской дипломатии.

В соответствии с минскими соглашениями, Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако украинские власти до сих пор не выполнили эту часть договоренностей.

Позиция США

Ряд экспертов полагает, что Евросоюз в вопросе отмены санкций будет ориентироваться на США. При этом в Вашингтоне конкретной решения пока нет.

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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В конце мая глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон рассказал журналистам, что президент Дональд Трамп пока не определился с позицией по поводу антироссийских санкций.

"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него (Трампа) есть много вариантов", — заявил чиновник.

После переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые прошли в Вашингтоне 10 мая, в госдепе заявили, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока "Москва не изменит действия, которые к этому привели".

Президент и основатель организации Центр гражданских инициатив Шэрон Теннисон на встрече с главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым
© РИА Новости / Макс Ветров
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За день до встречи Лаврова и Тиллерсона постпред США при ООН Никки Хейли призвала Евросоюз сохранять санкции в отношении России.

"Украина — это еще одна область, где мы эффективно работали вместе. Европейский союз сыграл важную роль в привлечении России к ответственности за ее действия на Украине. США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по минским договоренностям", — заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

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