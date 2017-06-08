"Ситуация созревает": Чижов допустил смену курса Евросоюза в отношении РФ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Евросоюз может в ближайшее время пересмотреть свою политику в отношении Москвы. Как рассказал в интервью газете "Известия" российский постпред при ЕС Владимир Чижов, для этого европейцам необходимо накопить "достаточно политической воли".
Москва не раз называла абсурдными попытки увязать санкции Запада с реализацией минских соглашений, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом договоренностей.
"Ситуация созревает"
Чижов рассказал, что ближе к концу июня ЕС может обсудить один из трех пакетов антироссийских ограничений, действие которого истекает 31 июля. При этом дипломат подчеркнул, что термин "санкции" некорректен: в данной ситуации речь идет об "односторонних рестриктивных мерах".
При этом во вторник постпреды стран — членов Евросоюза согласовали продление на год санкций против Крыма. Ожидается, что формальное решение об этом будет принято 19 июня: источник в Совете ЕС рассказал РИА Новости, что главы МИД одобрят его без обсуждения. Текущие ограничения против полуострова действуют до 23 июня.
Позиция ЕС
Тогда российский министр обратил внимание на то, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства, однако санкции Запад ввел только в отношении Москвы.
"Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах… Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?" — заявил Лавров после встречи с Могерини.
"Очевидный саботаж киевским руководством всего, что написано в минском документе, должен, конечно, встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству", — добавил дипломат.
В марте сама Могерини назвала условия, при которых ЕС готов отменить ограничения.
В соответствии с минскими соглашениями, Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако украинские власти до сих пор не выполнили эту часть договоренностей.
Позиция США
Ряд экспертов полагает, что Евросоюз в вопросе отмены санкций будет ориентироваться на США. При этом в Вашингтоне конкретной решения пока нет.
"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него (Трампа) есть много вариантов", — заявил чиновник.
После переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые прошли в Вашингтоне 10 мая, в госдепе заявили, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока "Москва не изменит действия, которые к этому привели".
"Украина — это еще одна область, где мы эффективно работали вместе. Европейский союз сыграл важную роль в привлечении России к ответственности за ее действия на Украине. США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по минским договоренностям", — заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.