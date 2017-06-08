Более трех тысяч официальных лиц и глав компаний примут участие в ВЭФ-2017

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Более 3 тысяч официальных лиц, руководителей ведущих компаний и представителей СМИ примут участие в предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре этого года, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В общей сложности планируется принять вами, на вашей земле, более 3 тысяч высокопоставленных официальных лиц, руководителей ведущих компаний, экспертов, представителей средств массовой информации из порядка 50 государств АТР и других регионов мира", — сказала Захарова во время брифинга.

Она отметила, что предыдущие форумы продемонстрировали его уверенное утверждение в качестве важного регионального механизма налаживания широкой взаимовыгодной кооперации, сотрудничества, взаимодействия.

"В настоящее время завершается подготовка повестки дня форума, который с учетом масштабности задач будет охватывать обширный спектр вопросов от поиска оптимальных схем углубления регионально-экономической интеграции в контексте российской инициативы по выстраиванию евразийского всеобъемлющего партнерства до обсуждения созданных на Дальнем Востоке России преференциальных условий для деловой активности", — отметила Захарова.

Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. В 2016 году ВЭФ собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.