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Экономика

ЦБ беспокоит мягкость наказания банкиров за поделку отчетности

09:5608.06.2017
(обновлено: 10:00 08.06.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЧасть вывески на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоЧасть вывески на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Недобросовестные банки используют различные схемы раздувания капитала, однако ЦБ РФ больше беспокоит не сама техника, а мягкость наказания банкиров за фальсификацию финансовой отчетности, сообщил в интервью РИА Новости зампред ЦБ Василий Поздышев.

Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Это постоянная война пушек и брони. Не слишком добропорядочные управленцы и финансисты придумывают новые схемы, а Банк России старается такие схемы выявить и устранить, создать условия для невозможности их использования в дальнейшем. Но больше беспокоит не сама техника фальсификаций, а слабость наказания за подобные недобросовестные деяния, такие как фальсификация финансовой отчетности", — сказал Поздышев.

По его словам, ЦБ не обладает правом законодательной инициативы, но участвует в работе по изменению формулировок ряда статей Уголовного кодекса РФ.

Нюансы

Рубли, доллары и евро. Архивное фото
© Fotolia / kkolosov
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"Если говорить о недостоверной отчетности, то дьявол скрывается в нюансах. Например, по УК отчетность уже не признается недостоверной, если Банк России выявил существенные недостатки в отчетности банка и указал на них, а банк после этого взял и внес изменения в отчетность — исправил ее", — посетовал зампред ЦБ.

"Бывает так, что банк вывел средства, например, предоставил невозвратные кредиты, которые полностью "убили" его капитал. Банк России проводит проверку и в соответствии со своими полномочиями требует от банка достоверно отразить это в отчетности. Банк отражает изменения, после этого у него отзывается лицензия. В такой ситуации отчетность банка не признается недостоверной", — пояснил Поздышев.

Если банк, несмотря на требование ЦБ достоверно отразить операции, отказался это сделать и продолжал предоставлять регулятору недостоверную отчетность, только тогда она может быть признана недостоверной, добавил он. "Это очень тонкий нюанс, поскольку Банк России обязан требовать у банка замены отчетности на достоверную. Мы предлагаем это изменить — отчетность должна считаться недостоверной с момента обнаружения Банком России этого факта. Много таких нюансов", — сказал собеседник агентства.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings. Архивное фото
© AFP 2017 / Miguel Medina
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Вторая часть проблемы — несоответствие тяжести преступления и наказания. "Лица, которые с помощью различных схем вывели из банков миллиарды рублей средств вкладчиков и кредиторов, потом получают лишь штраф в размере 500 тысяч рублей. Вряд ли это можно назвать нормальным", — выразил свою точку зрения Поздышев.

Схемы раздувания капитала

Зампред ЦБ перечислил основные схемы фальсификации отчетности недобросовестными банками. Простейшая схема, которая в прошлом очень широко использовалась: банк выдает кредит какой-либо компании, которая через цепочку посредников, не всегда непрерывную, передает эти средства другим компаниям, и в результате деньги уходят за границу, а обратно возвращаются уже в виде субординированного кредита, увеличивающего капитал самого банка.

Вкладчики закрытого банка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Алферов
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"Банк России будет иметь возможность потребовать от банка показать цепочку всех платежей. И если где-то в этой цепочке возникнет разрыв, то регулятор будет вправе исключить из капитала такие сомнительные источники до момента, пока банк не покажет реальные источники увеличения капитала", — предупредил он.

Вторая типовая схема — это увеличение капитала банка за счет фиктивных сделок и фиктивной прибыли. Например, банк может начислять проценты или комиссии, но никогда не получать их. Также банки при операциях с производными финансовыми инструментами со связанными с банком компаниями фиксируют на этих юридических лицах убытки, одновременно фиксируя на балансе банка "техническую" прибыль.

"Банк России будет очень строго относиться к подобным операциям", — заключил Поздышев.

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