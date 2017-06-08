Кабмин утвердил паспорт проекта развития экспортного потенциала образования

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кабмин утвердил паспорт приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования", сообщается на сайте правительства РФ.

Уточняется, что ключевая цель проекта – повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт России.

"По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 мая 2017 года утверждён паспорт приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок реализации проекта – с мая 2017 года по ноябрь 2025 года (включительно). Добавляется, что "реализация приоритетного проекта должна повысить привлекательность российских образовательных программ для иностранных граждан, улучшить условия их пребывания в период обучения на территории России, а также повысить узнаваемость и статус "бренда" российского образования на международном образовательном рынке и в результате в разы увеличить объёмы выручки от экспорта образовательных услуг".

Чтобы повысить привлекательность образовательных программ для иностранцев, предстоит разработать и внедрить целевую модель деятельности вуза по экспорту образования, в том числе создать международные службы для поддержки иностранных студентов. Модель будет сначала внедрена в 20 вузах, а с 2021 года во всех вузах страны. Также в рамках реализации проекта предстоит развивать новые формы совместных образовательных программ и программ на английском языке, развивать онлайн-образование для иностранцев, образовательные туристические маршруты и летние программы обучения для иностранцев, а также создать единый интернет-навигатор по российской системе образования.

Также в рамках реализации приоритетного проекта предстоит усовершенствовать нормативную базу, регулирующую приём и обучение иностранцев, признание документов о зарубежном образовании, процедуры въезда, выезда и пребывания зарубежных преподавателей, а также вопросы налогообложения образовательной деятельности в рамках международного сотрудничества.

Кроме того, предстоит усилить продвижение "бренда" российского образования за рубежом через каналы российских загранпредставительств и ведущих СМИ, а также организовать консолидированное представление российских вузов на международных выставках.

В результате реализации проекта количество иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тысяч человек в 2017 году до 710 тысяч в 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций – с одного миллиона 100 тысяч человек до трех миллионов 500 тысяч человек. Количество иностранных школьников, прошедших обучение по программам дополнительного образования, должно вырасти в 2025 году по сравнению с 2016 годом вдвое.

Согласно сообщению, объёмы средств, полученных от экспорта российского образования, должны вырасти более чем в пять раз – до более чем 373 миллиардов рублей в 2025 году.