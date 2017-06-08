Чижов: в ЕС созрели условия для смягчения политики санкций в отношении РФ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Евросоюзе созрели условия для смягчения политического курса в отношении России в целом и по вопросу санкций в частности, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью газете "Известия".

По словам Чижова, ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских санкций, который касается экономических мер. Его действие истекает 31 июля. Чижов при этом подчеркнул, что термин "санкции" некорректен: в данной ситуации следует говорить об "односторонних рестриктивных мерах".

"Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через 6 месяцев — это уже из сферы гадания. Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно", — заявил он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.