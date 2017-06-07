Ирландская Hermitage Genetics откроет предприятие под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 7 июн — РИА Новости. Селекционно-генетический центр ирландской компании Hermitage Genetics, рассчитанный на 2,6 тысячи чистопородных свиноматок, откроется в Воронежской области осенью 2017 года, сообщает в среду правительство региона.

Соглашение о создании нового предприятия в Каменском районе Воронежской области было заключено в сентябре 2016 года. Центр станет вторым племенным репродуктором генетики Hermitage PIC (первый работает в Вологодской области) и одним из крупнейших в России. Он будет оснащен самыми передовыми технологиями и сможет обеспечивать высокопродуктивным элитным поголовьем хозяйства по всей стране. В конце апреля на новый репродуктор было завезено 987 элитных свинок и 60 хряков. Второй завоз свиней запланирован на июль.

Совместный проект компании Hermitage Genetics и ООО "СХ Каменка" по созданию селекционно-генетического центра на 2,6 тысячи чистопородных свиноматок обсуждали в среду в Воронеже губернатор области Алексей Гордеев и посол Ирландии в России Эдриан МакДэйд. "Официальное открытие предприятия предварительно намечено на осень 2017 года, а первые продажи племенных свиней – на март-апрель 2018 года", — говорится в сообщении.

МакДэйд пояснил, что цель его первого визита в Воронеж – оказать поддержку совместному предприятию. "Я думаю, что это хороший проект российско-ирландского сотрудничества, и он принесет большую выгоду обеим сторонам. Это хороший пример не только сотрудничества между Ирландией и Воронежской областью, но и в общем контексте ирландско-российского сотрудничества", – сказал посол.

По словам Гордеева, участие в проекте крупнейшей генетической компании позволит выйти региону в селекционно-генетической работе на другой уровень. "И мы уже будем регион, готовый не только производить товарную продукцию, но и продавать поголовье по всей стране. Это уже другая добавленная стоимость. Это, в общем-то, ближе даже к науке. Конечно, сегодня состоятся и другие интересные переговоры. И уже господин посол отметил, что необходимо расширять сотрудничество и в образовании, и в науке. И я думаю, что это позволит нам существенно интенсифицировать наши отношения", – сказал губернатор.

Компания Hermitage Genetics (с марта 2017 года входит в компанию PIC) с 1958 года занимается разработкой и внедрением в производство передовых достижений в области генетики. ООО "Специализированное хозяйство Каменка" входит в группу компаний "Мясокомбинат Бобровский", которая является одним из лидеров Воронежской области по производству продукции животноводства.

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