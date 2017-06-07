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Экономика

Комарова: без новых технологий невозможно рентабельно переработать нефть

10:2607.06.2017
(обновлено: 10:37 08.06.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Архивное фотоГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июн – РИА Новости. Экономически обоснованную рентабельность по переработке жидкого углеродного сырья невозможно обеспечить без новых современных цифровых технологий, сообщила РИА Новости губернатор Югры Наталья Комарова.

Труба газопровода. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Власти Югры готовы увеличить объемы использования попутного нефтяного газа
Югра — это крупнейший нефтедобывающий регион страны и является экономически самодостаточным регионом-донором. Регион занимает третье место в "рейтинге социально-экономического положения регионов России", а также второе место по масштабу экономики в России.

"Нефтяные компании, работающие очень глубоко и серьезно на международном рынке, от которых ранее, чем в других отраслях, потребовалось внедрение самых современных технологий, чтобы эту конкурентоспособность и долю РФ на ТЭКовском рынке обеспечить, сохранить  и развивать, занимаются уже цифровыми технологиями", — сказала Комарова, отвечая на вопрос РИА Новости во время брифинга с журналистами в рамках IX Международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

По словам губернатора, югорчане уже знают об умных месторождениях и сегодня речь идет о разработке трудно извлекаемых запасов, где без новых технологий просто невозможно обеспечить экономически обоснованную рентабельность для разработки транспорта и переработки углеводородного сырья, в данном случае жидкого углеводородного сырья.

"Это совершенно очевидно. Любая технология на сегодняшний день должна отвечать экологическим стандартам, и в этой сфере прежде всего, потому что она совершенно очевидно отнесена к самым жестким по отношению к окружающей среде видам экономической деятельности людей. Может быть с точки зрения экономических стандартов эта часть бизнеса  раньше стала развиваться по требованиям, которые предусмотрены на международных рынках. Поэтому все, что имеет отношение к охране окружающей среды, исключительно на инновационных технологиях основано", — акцентировала Комарова.

Она подчеркнула, что сейчас активно внедряются как на предприятиях, так и в госуправлении бережливые технологии, и "нужно понимать, что они, прежде всего, основаны на цифровом подходе, поэтому здесь и промышленные предприятия и госуправление на одной платформе".

Сотрудник нефтебазы. Архивное фото
© Фото : ПАО "Газпром нефть"
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"В настоящее время бурное развитие средств вычислительной техники, внедрение современных информационных технологий предоставляет возможности для достижения высокого уровня эффективности при решении задач в области экологии. В условиях постоянного усложнения и роста потоков информации при управлении на предприятии процессами охраны окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности, а также выполнения требований органов государственной власти, несомненной является необходимость широкого применения компьютерных технологий для создания средств хранения, обработки, поиска, анализа и представления информации", — пояснила РИА Новости на форуме начальник управления экологической безопасности и природопользования компании "Сургутнефтегаз" Любовь Малышкина.

По словам эксперта, применение автоматизированных информационных систем, а также централизованных баз данных для решения экологических задач создает предпосылки для последующего развития и перехода к системам искусственного интеллекта, так называемым экспертным системам, которые частично заменяют собой специалистов-экспертов, например, в области экологии для диагностики и прогнозирования изменения состояния окружающей среды.

"К информационным технологиям можно также отнести применение методов дистанционного зондирования и ГИС-технологий. Для контроля состояния окружающей среды мы используем дистанционный мониторинг территории месторождений на основе крупномасштабной аэрофотосъемки и космической съемки сверхвысокого разрешения, а также авиапатрулирование с применением беспилотных летательных аппаратов", — отметила Малышкина.

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