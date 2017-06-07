Дворкович рассказал об идее создания нового лоукостера в России

СКОЛКОВО, 7 июн — РИА Новости. Идея создания нового лоукостера в РФ есть у отдельных инвесторов, но пока нет даже бизнес-плана, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Ранее газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что российские финансовые инвесторы ведут переговоры о создании еще одной низкобюджетной авиакомпании в стране.

"Это пока на уровне идеи. Пока еще нет даже бизнес-плана. Не у государства, а у отдельных инвесторов", — сказал Дворкович.

Как сообщал ранее министр транспорта РФ Максим Соколов, комментируя публикацию газеты, Минтранс РФ стратегически поддерживает идею создания лоукостеров в России, но конкретных предложений пока нет.