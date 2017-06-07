Инвестиции Катара в Египте защищены законодательства, заявил министр

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Инвестиции Катара в Египте защищены законодательством и конституцией страны, заявил министр инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср (Sahar Nasr), слова которого передало агентство MENA.

"Государство Египет уважает свои контракты и обеспечивает на своей территории безопасный климат для инвестиций как для физических лиц, так и для организаций", — цитирует агентство слова министра. Свой комментарий касательно инвестиций Катара Наср дал на фоне прекращения дипломатических отношений между странами.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.