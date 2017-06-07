Рыжов: производство спецодежды стало перспективным направлением легпрома

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Производство спецодежды является одним из наиболее перспективных направлений развития легкой промышленности России, считает директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Евгений Рыжов.

Он выступил в ходе экспертной дискуссии "Fashion retail: состояние и новые возможности", которая прошла в рамках Недели российского ритейла в Москве. Участники дискуссии, в том числе, представители ведущих российских и зарубежных компаний, обсудили достижения лёгкой промышленности, вопросы стратегии и эффективности ритейла в России, а также проблемы сектора модной одежды.

Среди успехов отрасли Рыжов отметил налаживание межотраслевой кооперации, реализацию программы импортозамещения в секторе В2В, и, как следствие, увеличение объема производства спецодежды на 40%.

По его словам, у отечественных фабрик есть превосходные компетенции и возможности для развития в этой сфере, где, благодаря реализации инвестпроектов, освоено производство суперсовременных видов спецодежды из инновационных тканей и материалов.

Говоря о направлении модной одежды, Рыжов подчеркнул, что, несмотря на высокую конкуренцию, быстроменяющиеся модные тенденции и снижение потребительской способности, благодаря развитию новых направлений в российской лёгкой промышленности сейчас появляется хорошая перспектива освоения рынка модной одежды, в том числе и международного.

"Одним из ключевых этапов реализации стратегии развития рынка отечественной модной одежды стало подписание в рамках ПМЭФ-2017 соглашения о сотрудничестве между Минпромторгом России и главами правительств Санкт-Петербурга и Ивановской области. Анализируя мировое производство, мы понимаем, куда двигается рынок, следим за трендами, внедряем современные подходы к развитию модной индустрии и уверены что это повлечет за собой и открытие новых брендов и, соответственно, инвестиции в развитие новых мощностей в легкой промышленности", — приводит слова Рыжова пресс-служба Минпромторга.

Неделя российского ритейла (НРР) проходит в Москве с 5 по 10 июня 2017 года. Ее организаторами выступили Минпромторг РФ и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.