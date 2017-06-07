Власти ограничат закупку импортных самолетов бизнес-авиации госкомпаниями

Дмитрий Медведев во время посещения самолётостроительного предприятия АО Авиастар-СП в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ

Дмитрий Медведев во время посещения самолётостроительного предприятия АО Авиастар-СП в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ

УЛЬЯНОВСК, 7 июн – РИА Новости. Правительство ограничит закупку государственными компаниями импортных самолетов бизнес-авиации, как только лайнеры подобного типа начнут производиться в России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу поддержки авиационной промышленности.

"Приоритет российским самолетам теперь должны отдавать и компании с госучастием… исключение составляет деловая авиация, самолеты которой пока в нашей стране не производятся", — сказал председатель правительства.

"Но мы будем производить и такие воздушные суда, значит тогда и по этим позициям мы ограничим в приобретении государственные структуры", — заявил он.

Медведев напомнил, что соответствующие директивы были выданы правительством в апреле текущего года.