"ЛокоТех" планирует выйти на рынок Латинской Америки

МОСКВА, 7 июян — РИА Новости. ООО "Локомотивные технологии" (Группа компаний "ЛокоТех") намерено расширять сотрудничество с зарубежными странами и заинтересовано в выходе на рынок Латинской Америки и Китая. Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ООО "Локомотивные технологии" Алексей Белинский.

"Мы общаемся в основном с Ближним Востоком, с Северной Африкой. Кроме того, мы нацелены на Латинскую Америку. Мы присутствуем там, где есть некий микс совершенно разных производителей. Как правило, он есть там, где нет единой государственной сервисной компании, и наши услуги востребованы. Мы можем приходить, "брать" железнодорожный парк и восстанавливать его", — сказал он.

Он также отметил интерес компании к китайскому рынку.

"Мы видим потенциал для сотрудничества с китайскими коллегами в обслуживании и модернизации их техники на тех рынках, где они недостаточно крепко стоят на ногах. Рубль ослаб по отношению к доллару, и мы сейчас имеем конкурентное преимущество в плане стоимости рабочей силы и энергетических ресурсов, но о конкретных проектах говорить пока рано", — заявил гендиректор.

ООО "Локомотивные технологии" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и др. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.