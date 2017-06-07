Крымские власти призвали быть аккуратнее с идеей оффшора на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. С идеей возможного создания в Крыму некого аналога офшорной зоны нужно быть крайне аккуратными, учитывая налоговое законодательство, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

Ранее лидер думской фракции СР Сергей Миронов заявил, что партией разработан законопроект, позволяющий создать в Крыму некий аналог офшора. В частности, речь идет о создании трастов, которые гарантируют конфиденциальность инвесторов. По мнению Миронова, создание крымского офшора позволит решить многочисленные проблемы региона, оказавшегося в сложной ситуации из-за санкционной политики, а в перспективе вывести Крым в локомотивы российской экономики.

По словам министра, наиболее рациональная составляющая предложений законопроекта – режим закрытия информации об иностранных инвесторах. "В этом есть рациональное зерно в тех предложениях, которые подготовлены. Но нам также надо быть крайне аккуратными при подготовке такой концепции, в связи с налоговым законодательством. Сегодня у нас есть режим СЭЗ, который понятен с точки зрения налогов. Такое впечатление, что те предложения, которые есть (в законопроекте), они существенно меняют налоговый режим, поэтому надо внимательно посмотреть экономические последствия", — сказал журналистам Мельников.

По его словам, уже работающая крымская СЭЗ понятна с точки зрения налогов и позволяет достаточно активно привлекать инвестиции. "Я бы больше налоговых послаблений, честно говоря, не делал", — подчеркнул министр.

По его мнению, ряд положений законопроекта еще предстоит посмотреть на предмет совмещения с существующим законодательством.