В Кремле сожалеют о готовности ЕС продлить антироссийские санкции

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Решение продлить санкции против России самым серьезным образом диссонирует с настроем в европейских столицах, так как из-за них страдают производители стран ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вызывает, безусловно, наше сожаление – первое. Второе, по-прежнему считаем эти санкции вредящими и странам ЕС, и нам. Считаем эти санкции незаконными, а главное, убеждены в том, что подобные решения и подобные рекомендации самым серьезным образом диссонируют с настроем в европейских столицах", — сказал он журналистам в среду.

Песков добавил, что "все больше и больше страдают производители стран ЕС от этих санкций".

Постпреды стран-членов Евросоюза согласовали продление на год санкций против Крыма, формальное решение ожидается 19 июня, рассказал ранее РИА Новости источник в Совете ЕС.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>