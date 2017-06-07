В Госдуму внесли проект о страховании банковских вкладов малого бизнеса

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Группа депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о распространении с 1 января 2018 года системы страхования на денежные средства микро- и малых предприятий, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В настоящее время страхованию и возмещению в случае отзыва у банка лицензии подлежат лишь денежные средства, размещенные на счетах (во вкладах) граждан и индивидуальных предпринимателей, в пределах 1,4 миллиона рублей.

Законопроектом предлагается распространить такое страхование на счета (вклады) микропредприятий и малых предприятий в банках как с базовой, так и с универсальной лицензией. Отсутствие страхования таких денежных средств "серьезно тормозит развитие малого бизнеса и влечет нарастание социальной напряженности", считают авторы законодательной инициативы.

Законопроект определяет перечень документов, которые должны подать микропредприятия и малые предприятия в госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" для выплаты им страхового возмещения, и порядок перечисления агентством сумм страхового возмещения. Перешедшие к АСВ требования по договорам банковского вклада (депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым являются микропредприятия или малые предприятия, включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

В расчетную базу, к которой должна применяться дополнительная или повышенная дополнительная ставка страховых взносов в фонд страхования вкладов, не будут включаться балансовые остатки на счетах по учету вкладов, размещенных микро- и малыми предприятиями.

Законопроект не содержит положения об увеличении c 0,15% до 0,2% предельного размера базовой ставки страховых взносов банков в фонд страхования вкладов, сообщили РИА "Новости" в думском комитете по финансовому рынку.

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