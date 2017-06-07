Крым научился жить, игнорируя санкции, заявили власти региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым за последние годы научился фактически игнорировать санкции, на их продление внимание уже не обращается, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

Во вторник стало известно, что постпреды стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма, формальное решение ожидается 19 июня.

"Как жили, так и будем жить. Есть уже истории, на которые перестаешь обращать внимание. Есть режим санкций. Мы за последние годы научились работать, фактически игнорируя их. Пусть вводят санкции, ну и что, жизнь на этом не кончается", — сказал журналистам Мельников.

По его словам, санкции не оказывают существенного влияния на развитие экономической ситуации на территории республики. "Пусть они (санкции) останутся неким политическим фактором, я их не рассматриваю как экономический вообще", — подчеркнул министр.