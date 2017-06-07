Комсомольску-на-Амуре могут дать дополнительные средства на инфраструктуру

ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Более 1,28 миллиарда рублей может получить Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае на реализацию комплексного плана развития города, что позволит приступить к реконструкции набережной Амура и начать строительство детской больницы, сообщает Минвостокразвития РФ.

"Комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре получит дополнительно более 1,287 миллиарда рублей. Это позволит продолжить реконструкцию инженерной школы, приступить к реконструкции набережной реки Амур и строительству детского больничного комплекса", — приводятся в сообщении слова заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Артура Ниязметова.

Отмечается, что дополнительные средства можно изыскать за счет текущей экономии бюджетного финансирования инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

"Минвостокразвития России, принимая по внимание высокую социальную значимость этих объектов инфраструктуры для жителей Комсомольска-на-Амуре, предлагает перераспределить в текущем году бюджетные ассигнования. Выделить средства из госпрограммы по развитию Дальнего Востока Минобрнауки, Минздраву и Минстрою в рамках поправок федерального бюджета. В настоящее время вопрос решается совместно с Минфином", ­- прокомментировал Ниязметов.

В апреле 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение №704-р "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре". Документ был разработан по поручению главы государства Владимира Путина.

План комплексного развития города состоит из двух разделов. Первый — 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел – перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Долгосрочный план обеспечивает решение ключевых задач по созданию в городе комфортной среды проживания, дальнейшему развитию промышленного потенциала, социальной сферы, модернизации инженерной инфраструктуры.