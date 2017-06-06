Союз промышленников назвал приоритет для российского бизнеса

МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Российские компании активно внедряют зарубежную деловую практику, уделяя внимание социальной, экономической и экологической ответственности при выборе поставщиков, сообщила Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, заместитель председателя Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике Елена Феоктистова на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

"Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это одна из тех характеристик, по которым можно определить, кто на рынке свой или чужой. В Европе и других странах мира становятся фактором допуска на рынки, элементом конкурентоспособности, эффективности и устойчивости компаний. Эти тенденции развиваются стремительно, затрагивают и российские компании", — сказала Феоктистова.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — организация, которая представляет интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. РСПП объединяет представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России.

Исполнительный вице-президент по управлению закупочной деятельностью АФК "Система" Ольга Малышкина, говоря о формировании устойчивых цепочек поставок, отметила важность выстраивания партнерских отношений с контрагентами и двусторонней обратной связи на примере созданной в корпорации конфликтной комиссии, в которую могут обратиться по спорным вопросам поставщики всех компаний холдинга. По ее словам, если в цепочке поставщиков происходит сбой, то компания подвергается серьёзным финансовым и репутационным рискам.

"Мы как инвестиционная компания покупаем в основном консалтинговые услуги, но, если посмотреть шире, на корпорацию, то увидим, что это огромный объём средств, которыми мы управляем. Это порядка 225 миллиардов рублей в 2016 году или, для сравнения, около 1% от объема госзакупок в стране, что накладывает на нас особую ответственность", — сказала Малышкина.

Вице-президент по закупкам и административным вопросам МТС Валерий Шоржин отметил, что в прошлом году компания утвердила новую стратегию по КСО, основываясь на принципах, утвержденных ООН.

"Для нас очень важно, чтобы сотрудники наших поставщиков работали в безопасных условиях. Кроме того, мы заботимся об окружающей среде. Мы работаем на снижение количества бумаги и делаем проекты по переходу на электронный документооборот при работе с нашими поставщиками. Часть пути мы уже прошли — большинство закупок проходит в электронной форме через наши площадки. Контракты мы стараемся подписывать с использованием электронной цифровой подписи. У нас есть планы по размещению электронных цифровых подписей на сим-картах", — сказал он.

На круглом столе был представлен многообразный опыт российских и зарубежных компаний и экспертов данной области, среди которых ПАО АФК "Система", группа МТС, Филип Моррис Интернэшнл в России и Белоруссии, Huawei Россия, Wide Bridge Inc, ПАО "Северсталь", АО "ОМК", ООО "ЭНПИ Консалт", компании EY, IKEA, группы компаний "Нексиа Пачоли", "Детский мир", Major Cargo Service, Samsung Electronics, Агентство социальной информации.