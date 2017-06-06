Уральский полпред назвал непростой ситуацию с импортозамещением в сфере IT

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн — РИА Новости. Ситуация с импортозамещением в сфере информационных технологий непростая, считает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

''Сегодня существует непростая ситуация с импортозамещением в сфере информационных технологий, но важно продолжать работу над разработкой и внедрением отечественного продукта'', — отметил Холманских на пленарной сессии IX международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

По словам полпреда, майские хакерские атаки подтвердили необходимость увеличения доли отечественного программного обеспечения на российском рынке.

''Защита информации требует увеличения доли отечественного ПО, особенно в органах государственного и муниципального управления. Майские хакерские атаки подтвердили это. Их причина — дыра в системе безопасности иностранного программного обеспечения'', — добавил Холманских.

Он также уточнил, что при внедрении отечественного ПО нужно, кроме того, учитывать человеческий фактор. ''Необходимо формировать среди граждан культуру информационной безопасности. Она должна стать такой же обыденностью, как правила личной гигиены'', — резюмировал Холманских.

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