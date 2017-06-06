Комарова: нужно расширять торговые отношения Югры со странами БРИКС и ШОС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн — РИА Новости. Власти Югры считают одной из своих основных задач на IX Международном IT форуме в Ханты-Мансийске поиск решений по расширению торгово-экономического сотрудничества ХМАО со странами БРИКС и ШОС, сообщила на его открытии губернатор Югры Наталья Комарова.

Форум проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 7 июня. В нем принимают участие советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко, полпред президента в УрФО Игорь Холманских, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, представители 44 субъектов РФ и 46 стран мира, в числе которых консулы Франции, Африки, Армении, Индии, Китая, Мадагаскара, республики Бенин, а также главы профильных ведомств и министерств из Вьетнама, Шри-Ланки, Казахстана, Белоруссии и других государств.

"Одной из главных задач нашей совместной работы я вижу определение способов расширения торгово-экономического сотрудничества Югры, стран БРИКС и ШОС, а также выбор механизмов частно-государственного партнерства для внедрения компонентов цифровой экономики на региональном уровне. Нужно продолжить работу по расширению сферы обмена и применения лучших практик в IT-сфере", — сказала Комарова.

© Фото предоставлено департаментом общественных и внешних связей Югры IX Международный IT форум в Ханты-Мансийске © Фото предоставлено департаментом общественных и внешних связей Югры IX Международный IT форум в Ханты-Мансийске

По ее словам, в ходе экспертных дискуссий необходимо будет определить методы развития многоязычия в киберпространстве и особое внимание в этом направлении нужно уделить развитию кириллического сектора с учетом того, что русский язык — это язык межнационального и международного общения. Губернатор отметил, что одним из ключевых ожидаемых результатов форума станет выработка решений объединения усилий по разработке и совместном использовании базового аппаратного и программного обеспечения.

"Обмен опытом позволит сформулировать новые решения по обеспечению инфраструктурой доступа к сервисам электронного правительства всех граждан из разных стран, обеспечить принцип экстерриториальности оказания этих услуг на их территориях. Наши же специалисты получат экспертные рекомендации по дальнейшему развитию IT-кластера в Югре. С тем, чтобы нам удалось обеспечить Югре, как пилотному региону, IT-прорыв", — резюмировала Комарова.

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